Prisão preventiva para brasileira detida com 107 cápsulas de cocaína no organismo no aeroporto da Praia

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva uma cidadã brasileira de 29 anos, detida pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, que transportava 107 cápsulas de cocaína no organismo.

A detenção ocorreu na madrugada de quinta-feira, 7, durante uma operação conduzida pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), conforme informou esta segunda-feira, 11, aquela força policial.

Segundo a PJ, a mulher desembarcava de um voo proveniente de São Paulo, Brasil, transportando no interior do organismo 107 cápsulas contendo cocaína, com um peso bruto total de 1.060,312 gramas.

A droga apreendida apresentava, de acordo com os testes preliminares realizados, um elevado grau de pureza. As autoridades indicam ainda que, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, a quantidade apreendida permitiria preparar cerca de 10.603 doses individuais de cocaína.

Durante a operação, foram também apreendidos 110 euros em numerário, um telemóvel, documentos pessoais e de viagem, entre outros objectos considerados relevantes para a investigação.

Entretanto, numa outra operação de combate ao tráfico de droga, realizada na noite de 6 de Maio, na localidade de Ribeira Julião- Iraque, em São Vicente, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), deteve em flagrante delito um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, natural de São Vicente, suspeito da prática do crime de tráfico de droga.

A operação foi conduzida pela Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), no cumprimento de mandados de busca domiciliária nocturna promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.

Durante a intervenção, os investigadores apreenderam cinco doses individuais de pedras de crack, além de outros objectos considerados relevantes para o processo de investigação, no âmbito do qual se apura a prática de um crime de tráfico de droga de alto risco.

Presente ao primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coacção de apresentação periódica às autoridades, aguardando os ulteriores trâmites processuais sob essa medida.