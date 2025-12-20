País

Prisão preventiva para mulher apanhada com 25 quilos de cocaína no Aeroporto de São Vicente

PorExpresso das Ilhas,20 dez 2025 10:45

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou a prisão preventiva de uma mulher de 40 anos, detida no Aeroporto Internacional Cesária Évora, na ilha de São Vicente, após ter sido interceptada na posse de 25 quilos e 100 gramas de cocaína.

De acordo com a Polícia Judiciária, a detenção foi efectuada na tarde de sexta-feira, 19, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), no momento em que a suspeita desembarcava de um voo proveniente do Brasil, via Portugal. 

A droga encontrava-se dissimulada na bagagem, ocultada no interior de casacos. A operação foi realizada em articulação com o Departamento Central de Investigação e o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo. 

A detida, de nacionalidade cabo-verdiana e natural da ilha de São Vicente, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado a medida de coacção de prisão preventiva.

