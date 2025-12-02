Operação “GANGSTA” em Assomada: PJ detém dois suspeitos e apreende viatura, droga e documentos

A Polícia Judiciária deteve dois indivíduos e apreendeu diversos materiais, incluindo uma viatura, droga e documentos com relevância probatória, durante novas diligências realizadas no âmbito da operação “GANGSTA” no passado dia 28 em Assomada, Santa Catarina de Santiago.

Segundo informou hoje a Polícia judiciária, a Direcção Central de Investigação Criminal, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), realizou a operação em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária emitido pelo Juízo de Instrução Criminal da Comarca da Praia.

No local, foi detido, fora de flagrante delito, um homem de 38 anos, apontado como integrando uma rede criminosa ligada ao tráfico de droga de alto risco, tráfico de armas, motim e outras práticas ilícitas. Segundo a PJ, o suspeito é reincidente e possui um extenso historial criminal.

Durante a intervenção, as autoridades apreenderam uma viatura Renault Mégane, além de vários objectos e documentos considerados relevantes para a investigação.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia, que determinou a sua prisão preventiva.

Paralelamente, e no decurso de uma revista pessoal de segurança, foi ainda detido um jovem de 21 anos, surpreendido com 13 doses individuais de derivados de cocaína e 115,933 gramas de cannabis.

Depois de ouvido pelo Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago, ficaram-lhe impostas as medidas de coação de apresentação periódica e interdição de saída do país.