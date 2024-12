Ministério Público abre instrução criminal no caso Operação Ventos Alísios

O Ministério Público informou esta terça-feira, 03, a abertura de um auto de instrução criminal no âmbito da operação “Ventos Alísios”, que resultou na apreensão de 1.653,15 kg de cocaína e na detenção de seis cidadãos brasileiros, suspeitos de envolvimento em tráfico de droga de alto risco e associação criminosa para o tráfico.

A investigação, que corre termos no Departamento Central de Ação Penal, teve início após o MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics) reportar informações sobre o navio pesqueiro João e Maria VI, de bandeira brasileira, suspeito de transportar cocaína da América do Sul.

Segundo o Ministério Público, por tratar-se de uma embarcação de bandeira estrangeira, o Departamento Central de Cooperação e Direito Comparado solicitou às autoridades brasileiras autorização para inspeccionar o navio, conforme as convenções internacionais aplicáveis.

Após a obtenção da autorização, foi emitido um mandado de busca e apreensão pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia, culminando na apreensão da droga e na detenção dos tripulantes.

A mesma fonte refere que os autos de instrução criminal visam apurar os factos e responsabilidades dos seis detidos, todos do sexo masculino, com idades entre 28 e 42 anos, que foram colocados em prisão preventiva após interrogatório judicial.