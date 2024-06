Prisão preventiva para suspeito de roubo, crime de armas e de tráfico de estupefacientes

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva um homem suspeitos de roubo com violência exercida contra pessoa, crime de armas e de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado do Ministério Público, o homem de 22 anos foi detido no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca da Praia, após a emissão de mandado de buscas e apreensão à sua residência.

Efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Judiciária e submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido e em conformidade com o pedido do Ministério Público, foi aplicado ao arguido a medida de coação prisão preventiva.

O referido processo que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.