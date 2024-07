São Vicente: Apresentação periódica para suspeito de tráfico de drogas em Bela Vista

O tribunal da Comarca de São Vicente aplicou apresentação periódica a um indivíduo suspeito de tráfico de drogas na localidade de Bela Vista.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – DICM, informa que por meio de uma operação enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno realizou uma operação na noite desta sexta-feira, 19 de Julho, na ilha de São Vicente, que terminou na detenção de três cidadãos suspeitos da prática do Crime de Tráfico de Drogas”, informou a PJ num comunicado divulgado esta segunda-feira, 22.

A referida operação realizada no decurso do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, contou com o apoio da Polícia Nacional e foi presidida por Magistrados do Ministério Público por meio de diligências efetuadas na zona de Bela Vista, resultando na apreensão de uma certa quantidade de drogas, nomeadamente cocaína e canábis.

A mesma fonte refere que os indivíduos, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 22 e 45 anos, todos do sexo masculino sendo dois naturais da ilha de São Vicente e um de Santo Antão foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, tendo o Tribunal aplicado como medida de coação a um dos detidos, à apresentação periódica às autoridades e os outros dois saíram livres de qualquer medida por parte daquela autoridade.