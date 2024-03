Cabo Verde entregou a Espanha quatro cidadãos indiciados por tráfico de droga

Cabo Verde extraditou para Espanha quatro cidadãos espanhóis indiciados por tráfico de droga e crime de associação criminosa.

De acordo com o comunicado divulgado na sua página oficial, o Ministério Público avançou que o Tribunal da Relação de Sotavento decidiu, em 7 de Fevereiro de 2024, pela extradição dos quatro espanhóis para o Estado requerente.

Estes indivíduos estão sob suspeita de envolvimento em crimes que incluem atentado contra a saúde pública, pertença a organização criminosa, tráfico de drogas de alto risco e associação criminosa.

Conforme a mesma fonte, o processo de transferência para o Estado requerente foi finalizado na passada quinta-feira, dia 14 de Março, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia.

A Rádio Pública divulgou, em Dezembro de 2023, que os quatro espanhóis tinham sido detidos na Praia indiciados por tráfico internacional de droga, após terem sido surpreendidos em alto mar com cinco toneladas de cocaína.

Segundo as mesmas fontes, os espanhóis estavam nas imediações do porto da Praia, para onde fugiram numa lancha após terem sido perseguidos em alto mar pelas autoridades que os interceptaram com a droga.

Entretanto, autoridades francesas, em comunicado, avaliaram a droga em 330 milhões de euros.

Na altura, os quatro detidos foram ouvidos em tribunal, na Praia, e concordaram com a extradição para Espanha, que deve ser tramitada nas próximas semanas, acrescentaram hoje as fontes judiciais.