Tribunal de São Vicente decreta prisão preventiva a jovem suspeito de vários roubos

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um indivíduo de 20 anos, natural da ilha, indiciado pela prática continuada de vários crimes de roubo e posse de arma.

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária (PJ), a medida foi decretada após o primeiro interrogatório judicial, realizado na sequência de uma detenção, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo.

O mandado de detenção fora de flagrante delito foi cumprido na segunda-feira, 20, pela Brigada de Combate ao Banditismo.

De acordo com a PJ, o suspeito, residente na zona da Ribeirinha, é apontado como tendo actuado em diferentes áreas da cidade do Mindelo, nomeadamente Monte Sossego, Bela Vista e Ribeirinha.

O arguido, de nacionalidade cabo-verdiana, encontra-se agora na Cadeia Central de São Vicente, onde aguardará os próximos trâmites processuais.