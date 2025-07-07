Tribunal de São Vicente decreta prisão preventiva a jovem suspeito de vários roubos

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária (PJ), a medida foi decretada após o primeiro interrogatório judicial, realizado na sequência de uma detenção, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo.
O mandado de detenção fora de flagrante delito foi cumprido na segunda-feira, 20, pela Brigada de Combate ao Banditismo.
De acordo com a PJ, o suspeito, residente na zona da Ribeirinha, é apontado como tendo actuado em diferentes áreas da cidade do Mindelo, nomeadamente Monte Sossego, Bela Vista e Ribeirinha.
O arguido, de nacionalidade cabo-verdiana, encontra-se agora na Cadeia Central de São Vicente, onde aguardará os próximos trâmites processuais.