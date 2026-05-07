Homem suspeito de agressão sexual de menor fica em prisão preventiva

O tribunal da Comarca do Sal colocou em prisão preventiva um homem de 25 anos, de nacionalidade guineense, detido por suspeita de agressão sexual de uma menor.

Segundo informou a Polícia Judiciária esta quarta-feira, a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), fora de flagrante delito, na localidade de Chã de Matias, na terça-feira, 5.

O suspeito é apontado como presumível autor de dois crimes de agressão sexual com penetração contra uma menor do sexo feminino, de 11 anos.

Segundo a PJ, a detenção resultou de diligências de investigação realizadas em articulação com o Ministério Público na ilha do Sal, na sequência de uma denúncia.

A operação foi conduzida no cumprimento de mandados de busca, revista e apreensão, solicitados pela PJ, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Sal.

Os elementos recolhidos indicam que os alegados crimes terão ocorrido entre os dias 1 e 4 de Maio de 2026.

Após ser presente às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, o tribunal considerou a prisão preventiva.