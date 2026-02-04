Tribunal da Praia coloca em prisão preventiva três suspeitos de agressão sexual e formação de quadrilha

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva três indivíduos, com idades entre os 16 e os 17 anos, indiciados da prática dos crimes de agressão sexual com penetração, formação de quadrilha e detenção de armas.

Segundo informou a PJ, a detenção foi efectuada no passado dia 16 de Abril, na cidade da Praia, no cumprimento de mandados fora de flagrante delito.

A operação culminou na detenção de três indivíduos do sexo masculino, suspeitos de envolvimento directo nos crimes investigados.

Conforme as informações avançadas pela PJ, os factos remontam ao dia 9 de Abril, também na cidade da Praia, tendo como vítima uma adolescente de 15 anos.

No decurso das diligências investigativas, as autoridades conseguiram localizar os presumíveis autores, procedendo à sua detenção.

Os três suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, todos residentes na cidade da Praia, são apontados como os principais envolvidos nos crimes de agressão sexual com penetração, formação de quadrilha ou bando e detenção de armas.

Após serem presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, o Tribunal Judicial da Comarca da Praia decidiu aplicar a prisão preventiva aos três arguidos. Os mesmos deverão agora aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.