Tribunal aplica apresentação periódica e proíbe contacto com vítima a suspeito de abuso sexual de menor na Boa Vista

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou a medida de coacção de apresentação periódica à Procuradoria, além da proibição de contacto com a vítima e seus familiares, a um homem de 29 anos suspeito da prática de cinco crimes de abuso sexual de menor, de forma continuada, contra uma adolescente de 15 anos.

Segundo informou a Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, o suspeito foi detido na segunda-feira, 11, na ilha da Boa Vista, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista.

O indivíduo, natural da ilha de Santiago e residente na Boa Vista, é suspeito da presumível autoria de cinco crimes de abuso sexual de menor praticados de forma continuada.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu no decurso de diligências de investigação relacionadas com crimes de abuso sexual de menores na ilha da Boa Vista.