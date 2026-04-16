Suspeito de furto na Boa Vista fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou, esta quinta-feira, a prisão preventiva a um homem de 28 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de furto qualificado, em coautoria.

A detenção ocorreu na sequência de uma operação realizada na manhã de quarta-feira, 22, em Sal Rei, no âmbito de um trabalho articulado entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público.

A acção resultou na detenção, fora de flagrante delito, do suspeito, natural da ilha de Santiago e residente na Boa Vista, em cumprimento de mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca local.

Segundo a PJ, o crime terá ocorrido no dia 16 de Abril, na zona de Estoril. Durante as diligências, foram recuperados vários objectos alegadamente relacionados com o furto, entretanto já restituídos aos respectivos proprietários.

A Polícia Judiciária refere ainda que o arguido já se encontrava sujeito à medida de interdição de saída da ilha, no âmbito de outro processo em investigação.

O arguido será encaminhado para a Cadeia Central do Sal, onde aguardará os ulteriores trâmites processuais.