Suspeito de furtos qualificados na Boa Vista fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária divulgou esta quinta-feira, 21, que um homem de 45 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de vários crimes de furto qualificado na Boa Vista.

Segundo a informação policial, o indivíduo, de nacionalidade cabo-verdiana e residente na ilha da Boa Vista, foi detido fora de flagrante delito no âmbito de uma operação realizada na zona norte da ilha em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público.

A detenção resulta de uma investigação relacionada com três crimes de furto qualificado, alegadamente ocorridos na cidade de Sal Rei.

As autoridades indicam que dois dos furtos terão sido cometidos numa residência privada e um numa instituição pública, após denúncias apresentadas no dia 11 de Maio.

Das diligências realizadas, a PJ refere ter sido possível recuperar diversos objetos alegadamente furtados, entre os quais utensílios pertencentes ao Farol de Morro Negro, geradores de eletricidade, ferramentas de oficina, eletrobomba, berbequim, cabos elétricos, baldes de tinta e outros equipamentos, que estavam na posse de recetadores na ilha.