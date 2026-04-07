Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de menor em São Filipe

De acordo com um comunicado da instituição, a detenção foi ordenada pelo Ministério Público no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da comarca de São Filipe.
O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana e natural da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, foi detido fora de flagrante delito.
Após a detenção, realizada com o apoio da Polícia Nacional, o arguido foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal decidido aplicar-lhe a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.