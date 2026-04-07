Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de menor em São Filipe

A Procuradoria Geral da República, informou este domingo, 12, que um homem de 50 anos foi colocado em prisão preventiva, no concelho de São Filipe, por suspeitas da prática do crime de agressão sexual de criança com penetração continuada.

De acordo com um comunicado da instituição, a detenção foi ordenada pelo Ministério Público no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da comarca de São Filipe.

O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana e natural da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, foi detido fora de flagrante delito.

Após a detenção, realizada com o apoio da Polícia Nacional, o arguido foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal decidido aplicar-lhe a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.