País

Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de menor em São Filipe

PorSheilla Ribeiro,13 abr 2026 7:54

A Procuradoria Geral da República, informou este domingo, 12, que um homem de 50 anos foi colocado em prisão preventiva, no concelho de São Filipe, por suspeitas da prática do crime de agressão sexual de criança com penetração continuada.

De acordo com um comunicado da instituição, a detenção foi ordenada pelo Ministério Público no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da comarca de São Filipe.

O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana e natural da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, foi detido fora de flagrante delito.

Após a detenção, realizada com o apoio da Polícia Nacional, o arguido foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal decidido aplicar-lhe a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

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PGR crime Fogo agressão sexual menor

Autoria:Sheilla Ribeiro,13 abr 2026 7:54

Editado porAndre Amaral  em  13 abr 2026 19:19

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