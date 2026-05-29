País

Prisão preventiva para suspeito de tráfico de estupefacientes de alto risco em São Filipe

PorSheilla Ribeiro,29 mai 2026 8:04

Um homem de 32 anos ficou em prisão preventiva, na ilha do Fogo, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes de alto risco, informou esta quinta-feira, 28, a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a PGR, a medida foi aplicada no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, tendo o Ministério Público promovido junto do Tribunal Judicial daquela Comarca a emissão de um mandado de busca, revista e apreensão, posteriormente deferido.

No decurso da execução do mandado, foi detido em flagrante delito um cidadão cabo-verdiano, do sexo masculino, natural do concelho de Santa Catarina, residente em Estância Roque, na ilha do Fogo.

De acordo com a mesma fonte, a detenção ocorreu após a apreensão de substâncias suspeitas de serem cocaína e padjinha, bem como de uma quantia monetária, factos suscetíveis de configurarem, em abstrato, a prática do crime de tráfico de estupefacientes de alto risco.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

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Crime Tribunal Fogo droga

Autoria:Sheilla Ribeiro,29 mai 2026 8:04

Editado porAndre Amaral  em  29 mai 2026 8:19

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