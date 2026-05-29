Prisão preventiva para suspeito de tráfico de estupefacientes de alto risco em São Filipe

Um homem de 32 anos ficou em prisão preventiva, na ilha do Fogo, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes de alto risco, informou esta quinta-feira, 28, a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a PGR, a medida foi aplicada no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, tendo o Ministério Público promovido junto do Tribunal Judicial daquela Comarca a emissão de um mandado de busca, revista e apreensão, posteriormente deferido.

No decurso da execução do mandado, foi detido em flagrante delito um cidadão cabo-verdiano, do sexo masculino, natural do concelho de Santa Catarina, residente em Estância Roque, na ilha do Fogo.

De acordo com a mesma fonte, a detenção ocorreu após a apreensão de substâncias suspeitas de serem cocaína e padjinha, bem como de uma quantia monetária, factos suscetíveis de configurarem, em abstrato, a prática do crime de tráfico de estupefacientes de alto risco.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.