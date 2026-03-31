Vários suspeitos ficam em prisão preventiva por roubos em São Vicente e Sal

A Polícia Nacional anunciou, esta segunda-feira, 30, a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva a vários suspeitos envolvidos em crimes de furto e roubo nas ilhas de São Vicente e do Sal, na sequência de detenções efectuadas nos últimos dias.

Em São Vicente, um indivíduo de 29 anos foi detido em flagrante delito na madrugada de 26 de Março, na localidade de Chã de Alecrim.

Segundo o Comando Regional, o suspeito, residente em Cruz João Évora, terá tentado introduzir-se numa residência pertencente a um agente policial, recorrendo a uma escada móvel, com a intenção de cometer roubo.

O homem foi surpreendido pelo próprio agente, que o imobilizou até à chegada de uma equipa de piquete da Polícia Nacional, que procedeu à detenção.

Presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva. De acordo com a polícia, o suspeito possui antecedentes, estando referenciado pela prática de vários furtos e roubos em residências.

Já na ilha do Sal, as autoridades detiveram, fora de flagrante delito, os presumíveis autores de um roubo com recurso a arma branca ocorrido a 16 de Março, numa loja explorada por cidadãos chineses, situada na zona de Ribeira Funda, na cidade dos Espargos.

As detenções foram realizadas ao abrigo de mandados emitidos pelo Ministério Público, após diligências investigatórias que permitiram recolher fortes indícios da prática do crime.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos, foram igualmente apresentados a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado a todos a medida de coacção de prisão preventiva, tendo em conta a gravidade dos factos, o perigo de fuga e a perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

A Polícia Nacional informou ainda que as investigações prosseguem, com vista ao total esclarecimento do caso e à eventual identificação de outros envolvidos.