Cidadã húngara suspeita de cinco crimes de abuso de confiança fica proibida de sair do país e sujeita a caução de 2,1 milhões

Uma cidadã de nacionalidade húngara, indiciada pela prática de cinco crimes de abuso de confiança na ilha do Sal, ficou sujeita a apresentação periódica às autoridades, permanência na ilha, proibição de saída do território nacional e prestação de uma caução no valor de 2,1 milhões de escudos, após primeiro interrogatório judicial.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, a arguida foi detida na quarta-feira, 14, pela Polícia Nacional, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo Ministério Público, no âmbito de autos de instrução que correm termos na Procuradoria da República da Comarca do Sal.

De acordo com a mesma fonte, a mulher é suspeita da prática de cinco crimes de abuso de confiança.

Após ser submetida a primeiro interrogatório judicial de arguida detida, o tribunal aplicou como medidas de coação a apresentação periódica às autoridades competentes, a obrigação de permanência na ilha do Sal, a proibição de saída do território nacional e a prestação de caução no montante de 2.100.000 escudos cabo-verdianos, a efectuar no prazo de dez dias.