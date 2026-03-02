Tribunal coloca em prisão preventiva dois detidos por tráfico de droga em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva dois dos quatro indivíduos detidos numa operação de combate ao tráfico de droga, ficando os restantes sujeitos a apresentação periódica às autoridades.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), na ilha de São Vicente, informou esta sexta-feira que a operação, realizada na noite de 31 de Março, resultou na detenção em flagrante delito de quatro indivíduos do sexo masculino, indiciados da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

A acção contou com o apoio da Polícia Nacional, por intermédio do Comando Regional de São Vicente, e decorreu na presença de procuradores da comarca, tendo sido levada a cabo em quatro zonas sinalizadas no âmbito de investigações em curso, Fonte Inês, Pedra Rolada, Bela Vista e Portelinha.

Segundo a PJ, trata-se de mais uma operação conduzida pela Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), no cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.

Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos e são todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Durante as buscas, foram apreendidas diversas substâncias ilícitas, nomeadamente 73 pedras de um produto maciço esbranquiçado e uma pequena porção de pó branco, que reagiram positivamente para cocaína, nove porções de um produto de cor castanha que acusou positivo para haxixe e ainda uma pequena quantidade de erva que testou positivo para cannabis.

As autoridades apreenderam igualmente vários telemóveis, uma quantia em dinheiro e outros objectos com relevância probatória para a investigação.

Após o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca de São Vicente determinou a aplicação de prisão preventiva a dois dos detidos, enquanto os restantes ficaram sujeitos à medida de coacção de apresentação periódica às autoridades.