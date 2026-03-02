Suspeitos de tráfico de droga de alto risco ficam com prisão preventiva e apresentação periódica em São Vicente

Um dos três indivíduos detidos pela Polícia Judiciária na zona de Bela Vista, em São Vicente, por suspeita da prática do crime de tráfico de drogas de alto risco, ficou em prisão preventiva e a outros dois arguidos foi aplicada a medida de apresentação periódica às autoridades, conforme determinou o Tribunal da Comarca de São Vicente.

Segundo informou a Polícia Judiciária (PJ), a operação foi desencadeada pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, na noite de quinta-feira, 26, na localidade de Bela Vista, ilha de São Vicente.

A acção foi conduzida pela Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Polícia Nacional, através do Comando Regional de São Vicente, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.

No decurso da operação, foram detidos, em flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 28 e os 30 anos, todos de nacionalidade cabo-verdiana. Dois são naturais da ilha de Santiago e um de São Vicente.

Durante a busca domiciliária, foram apreendidas 71 pedras de um produto maciço, esbranquiçado, que, submetido a teste, reagiu positivamente para cocaína. As autoridades apreenderam ainda dois telemóveis e uma certa quantia em dinheiro.

Foto: dpeositphotos