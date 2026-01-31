PJ detém dois homens e uma mulher por tráfico de drogas em São Vicente

Uma operação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha de São Vicente, nesta quinta-feira, na localidade de Cruz João Évora, culminou na detenção em flagrante delito de dois homens e uma mulher, indiciados da prática do crime de tráfico de drogas de alto risco.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a operação foi realizada no cumprimento de dois mandados de busca, revista e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, tendo sido efectuada na presença de procuradores desta comarca.

No decurso das buscas, foram apreendidas 45 pedras de um produto esbranquiçado, com o peso líquido de 1,84 g, que, após testes, reagiu positivamente para cocaína, um embrulho contendo 0,24 g de cannabis, bem como uma pequena quantia monetária em escudos.

Os detidos, com idades compreendidas entre 30 e 40 anos, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca de SãoVicente decretou prisão preventiva a um dos detidos do sexo masculino e apresentação periódica às autoridades, bem como proibição de contacto entre os restantes detidos.