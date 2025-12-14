​Preventiva para seis detidos em operação antidroga em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para os seis indivíduos detidos na quinta-feira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga na ilha de São Vicente, informou a PJ.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, divulgado este sábado, os arguidos foram presentes às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal entendido aplicar a prisão preventiva a todos os detidos. Os seis cidadãos aguardam os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central de São Vicente.

A operação foi desencadeada na noite de quinta-feira, 11 de dezembro, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) e envolveu o cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária, emitidos pelo Tribunal da Comarca de São Vicente. As diligências decorreram nas localidades de Lombo Tanque, Bela Vista e Fonte Francês, identificadas no decurso das investigações como pontos de tráfico de droga na ilha.

A ação policial foi presidida por magistrados do Ministério Público e contou com a participação de efetivos da Polícia Nacional. No decurso da operação, as autoridades apreenderam droga, dinheiro e armas.

Foram detidos seis cidadãos de nacionalidade cabo-verdiana, sendo quatro naturais da ilha de Santiago e dois da ilha de São Vicente.