​PJ detém jovem por tráfico de drogas de alto risco em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um jovem de 21 anos, do sexo masculino, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas de alto risco, no bairro de Monte Sossego, na cidade do Mindelo.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção foi efectuada no domingo, 27 de Julho, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), com o apoio da Polícia Nacional (PN), no âmbito de uma busca domiciliária. A operação resultou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, culminando na apreensão de 111 doses individuais de cocaína, prontas para comercialização, bem como outros elementos com relevância probatória. O detido, natural da ilha de Santiago (município da Ribeira Grande de Santiago) e residente no bairro de Monte Sossego, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva, pelo que o arguido aguardará os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central de São Vicente. A PJ informa, ainda, que as investigações prosseguem.

