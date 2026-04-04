Tribunal aplica prisão preventiva a suspeito de tráfico de droga em São Vicente

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a detenção ocorreu no passado dia 10 de Abril, por volta das 09h25, no centro da cidade, mais concretamente na rua “Matijim”.
A operação foi conduzida por efectivos da Esquadra de Investigação Criminal e Combate à Criminalidade de São Vicente, na sequência de uma abordagem realizada pela Brigada de Investigação Criminal.
Durante a revista de segurança ao suspeito, os agentes encontraram na sua posse 152 porções de um produto estupefaciente do tipo canábis, bem como 1.250 escudos em numerário e um telemóvel, itens que as autoridades presumem estarem associados à actividade ilícita.
O homem, natural de São Vicente e residente em Alto Mira Mar, foi presente às autoridades judiciárias no dia seguinte à detenção, tendo o tribunal decidido aplicar-lhe a medida de coacção de prisão preventiva.