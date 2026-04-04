País

Tribunal aplica prisão preventiva a suspeito de tráfico de droga em São Vicente

PorSheilla Ribeiro,14 abr 2026 8:14

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva um indivíduo de 30 anos, detido em flagrante delito por tráfico de droga.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a detenção ocorreu no passado dia 10 de Abril, por volta das 09h25, no centro da cidade, mais concretamente na rua “Matijim”.

A operação foi conduzida por efectivos da Esquadra de Investigação Criminal e Combate à Criminalidade de São Vicente, na sequência de uma abordagem realizada pela Brigada de Investigação Criminal.

Durante a revista de segurança ao suspeito, os agentes encontraram na sua posse 152 porções de um produto estupefaciente do tipo canábis, bem como 1.250 escudos em numerário e um telemóvel, itens que as autoridades presumem estarem associados à actividade ilícita.

O homem, natural de São Vicente e residente em Alto Mira Mar, foi presente às autoridades judiciárias no dia seguinte à detenção, tendo o tribunal decidido aplicar-lhe a medida de coacção de prisão preventiva.

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Polícia Nacional PN drogas São Vicente

Autoria:Sheilla Ribeiro,14 abr 2026 8:14

Editado porAndre Amaral  em  14 abr 2026 13:19

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