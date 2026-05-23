Prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga em Ponta do Sol

Dois indivíduos detidos em flagrante delito por suspeita de tráfico de droga, na cidade da Ponta do Sol, em Santo Antão, ficaram em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a Polícia Nacional.

Segundo o comunicado da Polícia Nacional, os suspeitos, um homem de 39 anos e uma mulher de 22, foram detidos no passado dia 8 de Maio, por volta das 22h00, na zona de Cabouquinho das Tintas, no concelho da Ribeira Grande.

A detenção ocorreu durante uma patrulha policial realizada pela Esquadra Policial da Ponta do Sol, no âmbito das acções de prevenção e combate à criminalidade. De acordo com a polícia, os dois indivíduos foram surpreendidos numa área considerada de risco e associada ao tráfico de droga.

Na posse dos suspeitos estavam 20 embrulhos de papel contendo uma substância esbranquiçada que, após testes, acusou positivo para cocaína, alegadamente destinada à comercialização.

Foram ainda apreendidos 3,38 gramas da mesma substância, um embrulho com produto que reagiu positivo para cannabis, uma pochete com material de acondicionamento, quatro telemóveis e 1.650 escudos em dinheiro.

A Polícia Nacional refere ainda que os detidos já estavam referenciados pelas autoridades por alegado envolvimento em crimes relacionados com tráfico de droga, furtos e agressões.

Entretanto, num outro comunicado divulgado também na sexta-feira, a Polícia Nacional informou sobre a apreensão de 42,3 quilogramas de haxixe na localidade de Praia Branca, em São Nicolau.

Segundo a instituição, os volumes suspeitos foram encontrados no dia 20 de Maio, na zona marítima de Boca Ribeira, tendo o material sido recolhido e transportado para a esquadra policial na presença do Procurador da República da comarca.

Os exames realizados pela Polícia Judiciária confirmaram tratar-se de haxixe. A droga estava distribuída por seis volumes contendo blocos em formato semelhante a sabonetes, uma forma frequentemente utilizada no acondicionamento de estupefacientes.

A operação contou ainda com o apoio do Departamento da Polícia Judiciária de São Vicente, da Guarda Costeira e da Polícia Marítima, que realizaram buscas e patrulhamentos ao longo da costa da ilha com meios marítimos, terrestres e aéreos.