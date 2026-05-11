Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em São Vicente

O Tribunal Judicial de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem de 19 anos, detido em flagrante delito no passado dia 3 de Maio, por volta das 16h00, na localidade de Ribeira Bote/Impena, na sequência de uma tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Nacional(PN), a ocorrência teve início em Chã de Alecrim/Pedra de Doca, quando o suspeito, no decurso de um desentendimento com outro indivíduo, com quem já havia tido um conflito no mesmo dia, desferiu-lhe vários golpes de arma branca (faca), atingindo-o nas regiões do pescoço, costas, abdómen e braço.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Dr. Baptista de Sousa e, devido à gravidade dos ferimentos, foi submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, encontrando-se actualmente internada sob cuidados médicos.

Conforme a PN, logo após a prática do acto, o suspeito pôs-se em fuga do local. Contudo, através do monitoramento das câmaras de videovigilância, operadas pelo Centro de Comando da Polícia Nacional, foi possível localizá-lo e acompanhá-lo, tendo sido interceptado no momento em que se preparava para refugiar-se na sua residência.

A Polícia Nacional informou ainda que o indivíduo detido possui várias passagens pela corporação, por suspeita da prática de diversos crimes.

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