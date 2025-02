​PN confirma duplo homicídio ocorrido no sábado em São Vicente

A Polícia Nacional (PN) confirma o assassinato, à facada, de duas pessoas na tarde deste sábado, em Alto Mira Mar, São Vicente. Uma das vítimas, de 18 anos, foi morta na sua residência pelo próprio tio, que também feriu a irmã do malogrado. Na mesma localidade, uma mulher de 80 anos foi morta com uma arma branca. As autoridades ainda não estabeleceram qualquer relação entre os dois homicídios.

Em conferência de imprensa na tarde deste domingo, o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Elvis Leite, explicou que, no primeiro caso, a comunicação chegou por volta das 16h00 de sábado, através do Centro de Comando e Controlo da força policial. O autor confesso, de 52 anos, foi surpreendido ainda no local do crime.

“Ao entrarmos na residência, deparámo-nos com um indivíduo do sexo masculino, de 18 anos, estendido no chão e com vários ferimentos. A sala estava toda revirada e havia vestígios de sangue em diversas partes. O agressor foi surpreendido ao sair da cozinha para o corredor, onde foi prontamente abordado, revistado e algemado pela Polícia Nacional. Agrediu a vítima na zona do tórax e na perna. A arma do crime foi apreendida – uma faca com 20 cm de lâmina e 12,5 cm de cabo. A irmã da vítima, na tentativa de socorrer o irmão, sofreu alguns ferimentos na mão e hematomas no pescoço”, explica.

O jovem deu entrada no Hospital Batista de Sousa já sem vida. A irmã teve alta no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Nacional, o agressor, que tinha o hábito de frequentar a casa das vítimas, chegou à residência juntamente com o jovem assassinado.

“Não se sabe o que terá ocorrido para levar a esta fatalidade. [O homem] simplesmente confessou o ato, mas, da avaliação que fizemos, não aparentava qualquer tipo de consumo de álcool ou de alguma substância psicoativa. No entanto, com a investigação em curso, caso seja necessário realizar alguma diligência para determinar se estava a consumir alguma substância psicoativa, certamente será feita”, refere.

Quanto à segunda vítima, uma mulher de 80 anos, Elvis Leite esclarece que a PN recebeu a chamada por volta das 20h00, através de um vizinho que costumava frequentar a casa da idosa, na Rua Guiné-Bissau, em Alto Mira Mar. A octogenária, que morava sozinha, foi encontrada sem vida, com a suposta arma do crime, uma faca, junto ao corpo.

“No local, encontramos uma vítima do sexo feminino, com cerca de 80 anos, estendida no chão, sob uma poça de sangue, junto a uma faca que foi prontamente apreendida pela polícia”, aponta.

A investigação de ambos os homicídios está a cargo da Polícia Judiciária (PJ). Apesar da utilização do mesmo tipo de arma em ambos os homicídios, as autoridades ainda não estabeleceram qualquer ligação entre os dois casos.

Quanto ao homicida confesso da morte do jovem de 18 anos, sem registo de crimes anteriores na Polícia Nacional, será presente esta segunda-feira ao Tribunal da Comarca de São Vicente para aplicação da medida de coação.