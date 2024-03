São Vicente: Haxixe e ‘crack’ entre as drogas mais apreendidas pela Polícia Nacional

As drogas haxixe e ‘crack’ estão entre os produtos estupefacientes mais em voga e entre as mais apreendidas pela Polícia Nacional (PN), em São Vicente, conforme informações do superintendente Elvis Leite.

O porta-voz do comando da PN, no Mindelo, deu a garantia hoje, em conferência de imprensa, para divulgar resultados da “mega-operação” realizada na quinta-feira, das 17:00 às 20:00, antecedendo o fim de semana prolongado referente à Páscoa. “Em voga, neste momento, temos tido muitas apreensões relativamente ao ‘crack’ e ‘xamu’, comumente conhecido por haxixe”, asseverou a mesma fonte. Questionado sobre as zonas na ilha mais afectadas, Elvis Leite assegurou não haver zonas mais referenciadas, mas sim estas “dependem do local e consoante a hora”. Coincidência ou não, a Polícia Nacional também deteve na operação de quinta-feira, 28, um indivíduo por posse de um produto que se presume ser estupefaciente, alegadamente haxixe. O mesmo suspeito também foi detido na posse de algum valor monetário. Esta detenção também está incluída no conjunto de dez detenções realizadas no mesmo dia, sendo todas as outras por condução sem habilitação legal, e cujos suspeitos vão ser apresentados ao Tribunal ainda este fim-de-semana, afiançou Elvis Leite. A “mega-operação”, conforme a mesma fonte, contou com 71 agentes, que abordaram 86 pessoas na via pública, sendo que destas 48 foram sujeitas a revista. A intervenção permitiu ainda a apreensão de 12 veículos automóveis por falta de inspecção e seguros e ainda 25 ciclomotores e quatro motociclos, todos por falta de documentação. A intervenção, segundo o superintendente, teve como propósito, por um lado, prevenir a ocorrência de crimes e, por outro lado, contribuir para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos. E essas medidas, acredita Elvis Leite, estão a surtir efeito com as diferentes operações efectuadas constantemente pela Polícia Nacional, particularmente nas vertentes de segurança rodoviária e na “satisfação da população” com a presença policial nas ruas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.