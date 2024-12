PN reforça combate à criminalidade em São Vicente com plano “Natal e Fim de Ano em Segurança”

A Polícia Nacional (PN) de São Vicente reforçou o policiamento até 5 de Janeiro, através da operação “Natal e Fim de Ano em Segurança”. O objectivo é combater a criminalidade, numa altura em que esta tende a aumentar, anunciou hoje a força policial.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, o Comandante da Esquadra de Monte Sossego e do Destacamento do Corpo de Intervenção, Comissário Madelino da Luz, apresentou os objetivos estabelecidos.

“Aumentar consideravelmente as operações de rusgas, buscas e fiscalizações, visando a redução da criminalidade, incrementar a visibilidade policial nos locais com grande movimentação de pessoas e bens, controlar as zonas urbanas sensíveis e identificar pessoas suspeitas, tendo em vista a prevenção da criminalidade”, aponta.

O plano operacional teve início na terça-feira. Estão envolvidos mais de 230 efetivos, apoiados por dezenas de automóveis e 300 câmaras de videovigilância.

De acordo com o responsável policial, o plano prevê o reforço da presença policial nas áreas e estabelecimentos de diversão nocturna, com ações direccionadas para o controlo de armas, poluição sonora, presença de menores e horário de funcionamento.

“Reforçar a fiscalização nos vários domínios da PN, nomeadamente, intensificar a fiscalização rodoviária, reforçar a fiscalização de hotéis e similares, intensificar as ações de prevenção e combate à fraude e evasão fiscais, maior controle e fiscalização ao movimento de pessoas nos portos e aeroportos, bem como a regularidade das atividades marítimas, manter o controlo policial às atividades públicas, privadas e religiosas, garantindo a segurança necessária”, refere.

A operação conta com a participação de todas as unidades policiais. No terreno, já há resultados. Numa operação realizada esta terça-feira, foram detidas duas pessoas por posse de estupefacientes e arma branca.

No total, foram abordados 175 indivíduos e seis foram identificados. Foram apreendidas 18 porções de haxixe, 10 embrulhos de cannabis, um telemóvel, um auricular e 970 escudos. Dos 123 veículos fiscalizados, 11 foram apreendidos, sendo seis automóveis, dois ciclomotores e uma bicicleta.

O Comissário da Polícia Nacional deixou algumas recomendações às pessoas, no sentido de garantir a sua própria segurança.

“Evitem circular com grandes quantias e bens de valor, quando decidirem consumir álcool o conselho é não conduzir. Em relação ao abandono das residências – porque é uma época em que há uma alteração da vida nocturna -, que se acautele a segurança da sua residência para diminuir as oportunidades de ocorrência de crimes”, aconselha.

A Polícia Nacional assegura a intensificação do patrulhamento urbano e a visibilidade policial na cidade e nas localidades mais afastadas do centro.