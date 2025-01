​Roubos com recurso a motorizadas “preocupa” PN em São Vicente

O recurso a motorizadas para a prática de roubos em São Vicente “preocupa” a Polícia Nacional. São crimes, maioritariamente, cometidos por jovens e adolescentes. A informação foi divulgada hoje pelo subcomissário Elvis Leite, que relata a detenção, na madrugada de terça-feira, de dois indivíduos numa moto, pela prática de sete crimes de roubo contra pessoas, ocorridos entre os dias 28 de Dezembro e 6 de Janeiro.

Os detidos, apanhados em flagrante delito no centro da cidade, têm idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos.

“Foi possível recuperar algumas coisas através da brigada de investigação criminal, nomeadamente telemóveis, algumas carteiras e documentos de identificação. A partir do momento que uma pessoa tem uma ocorrência de roubo com recurso a kt é muito difícil a Polícia Nacional fazer uma perseguição com uma viatura automóvel. Por isso apelamos sempre as pessoas a reduzirem as oportunidades de ocorrência desse tipo de crimes. E tem sido uma preocupação mesmo”, aponta.

Presentes ao tribunal, os detidos ficaram em prisão preventiva.

Na madrugada de quinta-feira, a Polícia Nacional também deteve, em flagrante delito, nove indivíduos, na sequência de crimes de furto qualificado numa loja chinesa no Centro da Cidade do Mindelo. Na sequência, foram apreendidos “vários produtos”.

Redução de 20% nas ocorrências criminais durante as festas em comparação ao ano anterior

A mesma conferência de imprensa serviu para a Polícia Nacional fazer o balanço da operação “Natal e Fim de Ano em Segurança”, que decorreu de 10 de Dezembro a 5 de Janeiro. Durante o período, a força policial registou 332 denúncias, sendo 98 crimes contra pessoas e 234 crimes contra a propriedade.

“Registamos um total de 3462 pessoas abordadas na via pública, das quais 524 foram submetidas a revista. Dessas pessoas, 106 foram conduzidas às unidades policiais para efeito de identificação. De realçar um total de 54 indivíduos detidos, 12 dos quais por pose de armas brancas e seis por posse de produto que se presume ser estupefacientes”, refere.

A nível do trânsito, foram registados 86 acidentes e apreendidas 24 viaturas. Sete pessoas foram detidas, sendo seis por falta de habilitação legal e uma por condução sob efeito de álcool. Foram fiscalizados e abordados mais de 940 veículos e aplicadas cerca de 43 coimas no valor total de 465 mil escudos.

O subcomissário da Polícia Nacional, Elvis Leite, fala numa redução de ocorrências criminais de cerca de 20%, comparativamente à época festiva anterior.

“Ou seja, tivemos 3332 denuncias de crimes diversos registados este ano e no ano anterior tivemos cerca de 416. Este ano foi melhor ainda graças ao civismo e ao planeamento que a Polícia nacional fez”, afirma.

A operação “Natal e Fim de Ano em Segurança”, em São Vicente contou com o envolvimento de221 efectivos pertencentes aos vários ramos das unidades do Comando e 28 viaturas.