​“Operação Baía das Gatas” com reforço policial vindo de três ilhas

Mais de 240 agentes da Polícia Nacional (PN) foram escalados para garantir a segurança durante os quatro dias do Festival da Baía das Gatas. A operação especial decorre de 13 a 19 deste mês, com carácter “preventivo e repressivo, caso a prevenção falhe”, anunciou hoje a força policial.

As linhas gerais do “Plano de segurança do Festival Baía das Gatas 2024” foram divulgadas à imprensa pelo porta-voz da PN em São Vicente, o subcomissário Elvis Leite.

“No âmbito da ordem pública no geral, teremos como objectivos principais assegurar o policiamento de todas as actividades no âmbito do festival, definir postos de patrulhamento móveis reforçados com agentes à paisana, com o objectivo de prevenir furtos e roubos nas barracas, nas tendas e nos locais de estacionamento de veículos. Daremos especial atenção à fiscalização do consumo do álcool por parte de menores de 18 anos, vigiar e controlar os indivíduos suspeitos, adoptando medidas preventivas e cautelares previstas na lei. Garantiremos a segurança de todos os artistas do palco, bem como dos materiais e equipamentos sonoros”, aponta.

Assegurar a ordem na praia da Baía das Gatas, com especial atenção aos banhistas, realizar revistas, buscas e detecção de armas são outros objectivos.

Foram mobilizados 246 agentes, 216 do Comando Regional de São Vicente e 30 de Boa Vista, Sal e Santo Antão. Foram criadas brigadas de patrulhamento e de resposta às solicitações da população, patrulhamento móvel, apeado e auto, assim como equipas de fiscalização de barracas e tendas e investigação criminal.

A fiscalização rodoviária também é um dos focos.

“No âmbito do trânsito, teremos como objectivos específicos realizar operações de vigilância, fiscalização diurna e nocturna, objectivando a ocorrência de acidentes. Assegurar a inviolabilidade das vedações do festival, disciplinar o trânsito, regular o estacionamento de veículos nos locais destinados para tal, controlar o transporte de passageiros e teremos uma forte fiscalização à condução sob efeito do álcool”, diz.

Especial atenção ao policiamento de multidões, com recurso a câmaras de videovigilância fixas. Apesar da forte presença policial prevista para a Baía das Gatas, Elvis Leite garante que a segurança na cidade vai ser assegurada, com equipas de resposta a funcionar “normalmente”.

Para as pessoas que vão para o festival, o conselho é que tomem precauções de segurança das suas residências.

“Os meliantes já têm um alvo e estão à procura de oportunidades. Por isso, apelamos para que não se criem essas oportunidades, tomando as devidas precauções relativamente às condições de segurança físicas das suas residências. Outro aspecto tem a ver com o abandono de menores em casa. Apelamos para que as pessoas não façam isso. É uma altura propícia para os meliantes perpetrarem crimes de furtos e roubos em residências. Por isso apelamos à máxima cautela”

A 40ª edição do Festival da Baía das Gatas está marcada para 15 a 18 de Agosto. O evento musical terá quatro dias, ao contrário dos três habituais.