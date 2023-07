​PN desmantela “boca de fumo”, apreende armas, munições e estupefacientes

A Polícia Nacional (PN), em São Vicente, desmantelou um local de venda de drogas, apelidada de “boca de fumo”, em Fonte Francês, apreendeu uma arma de fogo calibre 7.35mm e o seu respectivo carregador com sete munições, armas brancas, droga e deteve seis pessoas. A operação decorreu na tarde desta quinta-feira, anunciou hoje o porta-voz do comando.

Em conferência de imprensa proferida esta manhã pelo porta-voz do Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente, o Chefe de Esquadra Elvis Leite explicou que a acção foi realizada na sequência de uma perseguição a um indivíduo suspeito de assalto e roubo de um telemóvel a uma adolescente. De acordo com o responsável policial, o meliante entrou no local de venda e consumo de drogas para se esconder e aquilo que era para ser uma detenção acabou com o desmantelamento de uma “boca de fumo/quebrada”.

“O indivíduo entrou e barricou num dos quartos onde ateou figo, o que levou a equipa a entrar na casa. De imediato foi contactado os Bombeiros, devido a quantidade de fumo que saía do quarto para que o fogo fosse extinto. Momentos depois, devido à quantidade de fumo, dois indivíduos saíram do quarto e ficaram e ficaram sob custódia da polícia. Face ao ocorrido, a Polícia Judiciária foi acionada ao local e foram feitos testes rápidos aos restos dos produtos queimados que reagiram positivo a estupefacientes (cannabis e cocaína). Noutro compartimento da residência foram encontrados quatro indivíduos, compartimento este com indícios de um local de consumo de drogas e das provas/indícios recolhidos foram todos emitidos a voz de detenção para serem presentes ao Ministério Público”, detalha.

Elvis Leite explica que das buscas na residência foram apreendidas uma arma de fogo “Walter PP” calibre 7.65mm e o seu respectivo carregador com sete munições, quatro facas, objectos que indicam a prática de venda e consumo de estupefacientes, produtos que se presume estupefaciente (cannabis e cocaína), três telemóveis e 9.358 escudos.

Noutra diligência, refere que na tarde desta quinta-feira a Polícia Nacional deteve um indivíduo na posse de uma arma de fogo de fabrico artesanal denominada “boca Bedju”, que ameaçava pessoas na zona de Monte Sossego.

Viaturas apreendidas e duas detenções em mais uma “mega-operação”

Na mesma conferência de imprensa, o Chefe de Esquadra apresentou os resultados de uma operação programada, envolvendo 64 afetivos, levada a cabo na noite desta quinta-feira.

“Foram abordados um total de 106 indivíduos, dos quais 44 foram submetidos a revistas e quatro foram conduzidos às unidades policiais para efeito de identificação. Foram fiscalizadas 160 viaturas, das quais 20 foram apreendidas por falta de documentação. Ainda no âmbito da fiscalização rodoviária foram detidas duas pessoas por condução sem habilitação legal para serem presentes às autoridades”, aponta.

Na fiscalização comercial, afirma que foram inspecionados 21 estabelecimentos, sendo que um foi encerrado por incumprimento do horário de funcionamento. Na mesma operação, aponta a detenção de um indivíduo por posse de estupefaciente.

Questionado pela Rádio Morabeza sobre os assaltos à mão armada a estabelecimentos comerciais e a residências denunciados há alguns meses, o porta-voz da PN garante que as ocorrências diminuíram.

“Foi por isso que as equipas de prevenção e combate à criminalidade, que trabalham especialmente no horário nocturno, foram criadas e posso confirmar que houve uma redução das ocorrências criminais, principalmente em estabelecimentos comerciais e em áreas residenciais”, assegura.

Elvis Leite garante que a Polícia Nacional vai dar continuidade às operações de prevenção e combate à criminalidade, enquadradas no plano “Verão 2023 em segurança”.