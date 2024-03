​PN detém indivíduos e apreende armas e produtos roubados em São Vicente

A Polícia Nacional (PN) em São Vicente deteve quatro indivíduos por furto qualificado, apreendeu armas brancas e produtos subtraídos de um armazém. As detenções, em flagrante delito, foram feitas na madrugada de quarta para quinta-feira, na zona da Ribeira Bote, anunciou hoje a força policial.

Os detidos, todos do sexo masculino, têm idades compreendidas entre 17 e os 21 anos. Os resultados da operação foram divulgados à imprensa pelo porta-voz da Polícia Nacional, o subcomissário Elvis Neves.

“Foram interceptados por uma equipa de prevenção criminal durante uma ronda naquela localidade quando os meliantes se encontravam no interior do armazém de mercadorias de produtos diversos. Os meliantes, que ainda tentaram a fuga, foram prontamente detidos. As equipas policias ainda conseguiram apreender armas brancas utilizadas para praticar o crime e vários produtos subtraídos, tais como peças de vestuários, lanternas, utensílios de cozinha, entre outros”, aponta.

O responsável policial refere que os produtos foram furtados de um armazém de uma empresária de nacionalidade chinesa, que tem um estabelecimento comercial no centro da cidade do Mindelo. Os detidos têm passagem pela polícia por crimes da mesma natureza.

“Já tinham retirado os objectos. Numa abordagem e interrogatórios feitos pela equipa de investigação criminal, conseguimos identificar esses objectos na posse dos meliantes. Os meliantes já são referenciados pela Polícia Nacional e tem algum cadastro relativamente a alguns crimes, nomeadamente de furtos na via pública”, refere.

Na operação participaram 12 elementos da Polícia Nacional, entre agentes de prevenção criminal e de piquete, e três viaturas. Os detidos vão ser presentes ainda hoje ao Ministério Público para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção.

A investigação prossegue, no sentido de identificar se há mais elementos envolvidos nos crimes ou se há produtos por recuperar.

Na mesma conferência de imprensa, o responsável da PN aproveitou para deixar algumas recomendações aos agentes de turismo, na sequência de alguns assaltos a turistas em determinadas localidades.

“Temos conhecimento dos casos porque as pessoas vêm cá para apresentar denúncias e damos especial atenção a estes casos. As vezes fazemos abordagens junta das agências para sensibilizar os turistas relativamente ao modo de fazer turismo em São Vicente, que não deve ser feito de forma isolada. São alvos vulneráveis e os meliantes têm apetência para atacar os turistas. Mas estamos a fazer um trabalho de investigação criminal e patrulhamento nessas zonas para dar vazão a essas ocorrências.

A Polícia Nacional agendou para este sábado, mais uma conferência de imprensa para anunciar os resultados de outras operações que estão em curso na ilha do Monte Cara.