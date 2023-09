PN detém 4 pessoas e aprende 14 viaturas em operação rodoviária

A Polícia Nacional em São Vicente deteve quatro pessoas por condução sem habilitação legal. Foram igualmente apreendidos 14 veículos por falta de documentos e inspecção periódica obrigatória. As acções aconteceram no âmbito do plano “Verão em Segurança”.

Segundo a Polícia Nacional, foram apreendidos oito automóveis, três dos quais por não apresentação de documentos e cinco por falta de inspecção periódica. Dois motociclos e quatro ciclomotores também foram apreendidos por não apresentação de documentos. A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, pelo chefe de esquadra, Elvis Leite, que sublinha o foco na “intensificação, fiscalização e regulação do transito”. “A realização de operações STOP periódicas e de fiscalizações sectoriais é uma prioridade, com assento tónico para os motociclos e ciclomotores que circulam pelas estradas e ruas com conduções perigosas”, assegura. A operação “Verão em Segurança” decorre até 30 de Setembro. “Importa realçar que continuaremos a adoptar medidas preventivas e repressivas para diminuir as ocorrências criminais em toda a ilha, garantido maior tranquilidade e segurança das pessoas. Estamos na materialização da calendarização das actividades e vai terminar no dia 30”, sublinha. A operação, realizada esta quinta-feira, envolveu 43 efectivos, dos vários ramos da Polícia Nacional, com postos de fiscalização em vários pontos da ilha. Mais de 200 veículos foram fiscalizados.

