Prisão preventiva para jovem alemão suspeito de triplo homicídio em São Vicente

O jovem alemão que estava detido desde quinta-feira em Portugal por suspeita de um triplo homicídio em Cabo Verde ficou hoje em prisão preventiva, indicou fonte da PJ portuguesa à agência Lusa.

O jovem, 19 anos, é suspeito de ter assassinado na terça-feira passada, em São Vicente, o pai, a madrasta e a enteada, todos alemães, e foi detido pela PJ num hotel de Lisboa, no dia de Natal.

A detenção ocorreu no contexto de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs.

Segundo a PJ, o suspeito terá viajado para Lisboa após cometer o crime, cujas circunstâncias estão por esclarecer.

As vítimas foram encontradas mortas na terça-feira no interior de uma residência na ilha de São Vicente, com indícios de homicídio com recurso a arma branca, de acordo com a PJ de Cabo Verde.

Tanto vítimas - um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos - como suspeito encontravam-se de férias em Cabo Verde.

O suspeito tem histórico de perturbações psicológicas e terá saído do país ainda na terça-feira, antes da descoberta dos corpos e da comunicação do caso às autoridades, segundo a PJ cabo-verdiana.

