PJ portuguesa detém suspeito de triplo homicídio em São Vicente

A Polícia Judiciária portuguesa (PJ) deteve, hoje, no distrito de Lisboa, um cidadão alemão de 19 anos, suspeito de um triplo homicídio ocorrido na ilha de São Vicente. Informação avançada em comunicado.

A detenção foi realizada no cumprimento de um mandado europeu emitido pelas autoridades judiciais da Alemanha, no âmbito de uma investigação em cooperação internacional.

Os factos terão ocorrido na madrugada de terça-feira, envolvendo a morte do pai do suspeito, da esposa deste e da sua enteada, alegadamente com recurso a arma branca.

No mesmo dia, o suspeito terá viajado para Portugal. Após ter conhecimento dos acontecimentos, as autoridades alemãs emitiram de imediato o mandado de detenção europeu. A PJ iniciou então diligências para recolha de informação e localização do indivíduo, que culminaram com a sua detenção, esta quinta-feira, 25 de Dezembro, numa unidade hoteleira em Lisboa.