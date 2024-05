Prisão preventiva para jovem suspeito de crime de homicídio em Ribeirinha

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um jovem de 22 anos suspeito da prática de um crime de homicídio agravado, contra um homem, que residia na localidade de Ribeirinha.

A informação foi avançada em nota pela Polícia Judiciária que explicou que o jovem, de nacionalidade cabo-verdiana, com residência em Ribeirinha, foi detido em flagrante delito na sequência de um mandado emitido pelo Ministério Público.

“A Polícia Judiciária, numa operação realizada pelo Departamento de investigação Criminal do Mindelo, através da Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas, deteve fora de flagrante delito um jovem de 22 anos por fortes suspeitas da prática de um crime de Homicídio Agravado, contra um indivíduo de sexo masculino, que residia na localidade de Ribeirinha”, lê-se no comunicado

De acordo com a mesma fonte, a acção criminosa ocorreu no dia 09 de Maio, na localidade de Ribeirinha – Chã de Faneco, tendo vitimado um homem de 43 anos. O homem, acrescentou, foi violentamente agredido com um pau provocando-lhe graves lesões tendo falecido no Hospital Batista de Sousa em menos de 24 horas após a agressão.

O suspeito da agressão foi detido, pela PJ, e presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido. O Tribunal da Comarca de São Vicente, aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.