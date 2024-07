PJ detém três suspeitos de matar jovem em Chã de Cemitério

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, 22, três indivíduos suspeitos de terem assassinado no mês de Abril corrente, um indivíduo na ilha de São Vicente, de nome Helder Gomes, mais conhecido por Cabeça.

Segundo um comunicado da PJ os três suspeitos foram detidos fora do flagrante delito, em cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, emitido pela Comarca de São Vicente.

Os homens são suspeitos de terem executado com vários tiros a vítima dentro da sua viatura, um Kia Sportage vermelho, nas proximidades da sua residência em Chã de Cemitério, ilha de São Vicente.

A investigação, conduzida de maneira rápida e eficiente, levou à captura dos suspeitos nas localidades de Monte Sossego, Centro da cidade e nas proximidades do aeroporto internacional Cesária Évora.

Cumprindo com as formalidades legais, os detidos com idades compreendidas entre 30 a 45 anos serão presentes ainda hoje às Autoridades Judiciárias competentes para efeitos de primeiro interrogatório judicial, e assim conhecerem as respectivas medidas de coação.