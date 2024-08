São Vicente: Aumenta para cinco o número de detidos em prisão preventiva na “Operação Epicentro”

O Tribunal da Comarca de São Vicente mandou para a Cadeia da Ribeirinha um homem de 27 anos, somando-se agora cinco os indivíduos que se encontram em prisão preventiva em resultado da “Operação Epicentro”.

Trata-se, de acordo com a Polícia Judiciária (PJ), de mais uma diligência do seu Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, que conduz as investigações deste caso desencadeado no mês de Junho, na ilha de São Vicente.

No passado fim-de-semana foi executado mais um mandado de detenção fora de flagrante delito, enquadrado nas investigações em curso, que resultou na detenção do homem de 27 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, residente no Mindelo.

Ele faz parte de um grupo de cinco pessoas, das quais uma mulher, já em prisão preventiva, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais.

De acordo com a PJ, esses alegados crimes eram praticados em diversas artérias da ilha e São Vicente por uma rede criminosa, cujo núcleo se centrava na localidade de Campim e com “forte actuação” nas zonas de Chã de Tiliza e João d’Ebra.

A designada “Operação Epicentro” teve o seu início na noite de 07 Junho e visou desmantelar uma alegada rede criminosa que vinha actuando na ilha de São Vicente.

Durante a operação, as autoridades policiais apreenderam a quantia de um milhão e quinhentos mil escudos, algumas notas e moedas estrangeiras, entre estas euro, dólar e franco CFA, quatro motociclos, quatro viaturas, vários televisores e aparelhos eletrodomésticos, algumas botijas de gás de 12,5 quilogramas e um número razoável de panelas grandes.

De acordo com a PJ, foram ainda apreendidas uma pistola de salva alterada para disparos reais, munições, 18 garrafas de bebidas alcoólicas, nomeadamente garrafas de whisky, vinho do porto, havana, martini e vodca, e vários perfumes e relógios de luxo.

Relativamente às drogas, foram apreendidas 124,03 gramas, sendo 71,11 gramas de cocaína, 0,20 grama de haxixe e 52,72 gramas de canábis.