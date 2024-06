PJ com acção contra o tráfico de drogas em São Vicente

“Operação Epicentro”, na madrugada deste sábado, parou, segundo a Polícia Judiciária, um dos “mais relevantes” circuitos de introdução de drogas em São Vicente

A operação foi desencadeada pela Polícia Judiciária em cumprimento de um Mandado Judicial referente à investigação de uma rede criminosa cujo núcleo se centrava na localidade de Campim.

O Ministério Público delegou competências ao Departamento de Investigação Criminal do Mindelo da Polícia Judiciária para investigar uma rede criminosa, suspeita da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais em diversas artérias da ilha cujo centro de comando, dos referidos crimes, se centrava na zona do Campim, refere a PJ em comunicado.

A “Operação Epicentro”, que teve início pelas 21 horas de sexta-feira, com cerco total da zona de Campim, contou com dezenas de inspectores da Polícia Judiciária, agentes da Polícia Nacional e militares das Forças Armadas, e apreendeu cocaína, haxixe, cannabis, viaturas, motociclos, electrodomésticos, produtos eléctricos, ferramentas, relógios, dinheiro entre outros objectos com relevância probatória, resultado das buscas realizadas em diversas residências. A PJ não adiantou quantidades.

Na “Operação Epicentro” realizaram-se buscas em diversas residências da zona do Campim, Chã de Tiliza e na encosta da localidade de João D' Ebra, presididas por magistrados do Ministério Público, tendo culminado, por volta das 4 horas de sábado, com a detenção de 5 homens e uma mulher.

Com esta operação, a Polícia Judiciária acredita ter interrompido um dos mais relevantes circuitos de vendas de grandes quantidades de drogas e outros crimes na ilha de São Vicente.