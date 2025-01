​Dois homens suspeitos de abuso sexual de criança ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou esta sexta-feira, 10, prisão preventiva, aos dois homens suspeitos de abuso sexual de criança. Os detidos vão aguardar neste regime na Cadeia Central de São Vicente, enquanto decorrem os trâmites dos processos.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária (PJ), o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da sua Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas (BICCP), efectuou esta quinta-feira, 9, a detenção de dois homens, de 55 e 69 anos, suspeitos da prática do crime de abuso sexual de uma criança de 13 anos.

A PJ informa que a investigação decorreu desde Maio de 2024, e teve início após a denúncia de abuso sexual envolvendo a vítima menor, resultando em acções concretas para apurar os responsáveis.

A mesma fonte explicou que os detidos, naturais da ilha de Santo Antão, um da freguesia de São João Baptista e o outro da freguesia de Santo António das Pombas, concelhos de Porto Novo e Paul, foram localizados e detidos na sequência de Mandados de Detenção promovidos pelo Ministério Público.

Os suspeitos, conforme a mesma fonte, um é residente na localidade de Cruz João Évora, na ilha de São Vicente, e o outro em Pontinha de Janela, na ilha de Santo Antão, foram apresentados às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório de arguidos detidos.

Ainda em São Vicente, uma mulher de 40 anos suspeita de estar envolvida no homicídio agravado de uma senhora de 89 anos, fica proibida de sair do país.

A PJ informa que uma mulher de 40 anos é natural da ilha de Santiago, concelho de São Domingos, e residente em São Vicente.

Conforme a PJ, a detenção foi realizada no âmbito de um mandado de detenção promovido pelo Ministério Público e de mandados de revista, busca e apreensão, emitidos pelo 1º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.

O homicídio da idosa ocorreu no dia 14 de Novembro de 2024, na zona de Fonte Meio, Madeiralzinho, dentro da sua residência.

A suspeita, residente na zona de Espia e a exercer a profissão de diarista, foi apresentada às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório de arguida detida.

No final do dia desta quinta-feira, o Tribunal da Comarca de São Vicente decidiu aplicar-lhe a medida de coação de Interdição de saída do País, tendo a suspeita que aguardar neste regime enquanto decorrem os trâmites legais do processo.

A PJ garante que a investigação continua em curso, com o objectivo de esclarecer todos os pormenores deste caso, que abalou a comunidade de São Vicente.