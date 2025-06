​Prisão preventiva para suspeitos de abuso sexual contra menor de 14 anos na ilha de Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois indivíduos do sexo masculino por abuso sexual de uma menor, actualmente grávida, em Santa Catarina de Santiago.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu através da Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICA), nos dias 11 e 12 de Junho, quarta e quinta-feira.

Os detidos, com 32 e 61 anos de idade, respectivamente, foram detidos fora de flagrante delito e são indiciados pela prática do crime de abuso sexual com penetração, tendo como vítima uma menor de 14 anos.

A PJ informou ainda que as detenções foram efectuadas na sequência do cumprimento de dois mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Ministério Público e executados sobre os suspeitos, residentes no referido município.

Os detidos, de nacionalidade cabo-verdiana, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretado, como medida de coacção para ambos, a prisão preventiva, devendo os arguidos aguardar neste regime os ulteriores trâmites do processo.