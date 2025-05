​Prisão preventiva para padrasto suspeito de abuso sexual de menor no Sal

Prisão preventiva para padrasto suspeito de abuso sexual de menor no Sal O Tribunal da Comarca do Sal decretou, hoje, prisão preventiva para um homem de 36 anos, indiciado pela prática de 19 crimes de agressão sexual de criança, na forma agravada, e dois crimes de agressão sexual com penetração, igualmente na forma agravada, tendo como vítima uma menor de 11 anos, do sexo feminino, na ilha do Sal. Segundo informações avançadas pela Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi efectuada pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas, no dia 19 de Maio. O suspeito foi detido fora de flagrante delito. De acordo com a investigação, os abusos terão ocorrido entre Julho de 2023 e o início de Maio de 2025, nas ilhas da Boa Vista e do Sal, concretamente na residência familiar onde a criança vivia com a mãe e o padrasto. A PJ adianta ainda que foi apurado que o arguido já tinha várias passagens pela polícia, por práticas idênticas e outros crimes, tendo inclusive cumprido pena efectiva de prisão na Cadeia Central do Sal. Residente em Espargos, o homem foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado que deverá aguardar os ulteriores trâmites processuais em prisão preventiva, na Cadeia Central do Sal.

