​Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de menor

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem suspeito de agredir sexualmente uma criança. O homem foi apanhado, quinta-feira, em flagrante delito pelo pai da vítima de 13 anos, anunciou a PJ.

De acordo com uma nota publicada pela Polícia Judiciária na tarde desta sexta-feira, a Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas foi acionada na tarde desta quinta-feira, no sentido de averiguar uma situação de agressão sexual com penetração, contra uma menor de 13 anos. O suposto agressor seria um indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, detido em flagrante delito pelo pai da menor que se deslocou à PJ no sentido de fazer a entrega do detido.

“Após receber o detido o qual a detenção foi feita pelo próprio pai da menor que procedeu a sua entrega nesta Polícia foram feitas diligências, nomeadamente averiguação da veracidade dos fatos e emissão de guia de exame direto ginecológico que confirmou a agressão, pelo que se procedeu à constituição do arguido e consequente elaboração de expediente”, explica.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. No decorrer da audiência, foi aplicado como medida de coação a prisão preventiva.