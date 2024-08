Advogado constituído arguido e com actividade profissional suspensa

Um advogado, arguido na “Operação Epicentro”, teve a sua actividade profissional suspensa, por decisão do Tribunal da Comarca de São Vicente. Também está impedido de sair do país e obrigado à apresentação periódica às autoridades. As medidas de coacção foram anunciadas esta segunda-feira, depois da detenção feita no dia 23 pela Polícia Judiciária.

Em nota, a força policial explica que o advogado, de 34 anos, foi detido no âmbito da “Operação Epicentro”, realizada na noite de 7 de Junho deste ano, cujo objectivo foi de desmantelar uma rede criminosa fortemente indiciada da prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e lavagem de capitais na ilha de São Vicente.

Na mesma nota, a PJ recorda que no mês de Junho, o mesmo advogado foi alvo de execução de um mandado de busca, revista e apreensão na sua residência e escritório, “tendo sido apreendido documentos, viaturas e elementos suspeitos do seu envolvimento com os demais arguidos detidos no decorrer da investigação”.

“De acordo com os elementos recolhidos pela investigação, a PJ deteve fora de flagrante delito este indivíduo de 34 anos em cumprimento de uma ordem emitida pelo Ministério Público”, lê-se.

“Face a esta detenção, o detido de nacionalidade cabo-verdiano foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicado como medida de coacção pessoal, a suspensão de exercício de advocacia, interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades”, refere.

Inicio das investigações

De recordar que a Operação Epicentro teve início no passado dia 8 de Junho quando a PJ terá interrompido um dos “mais relevantes” circuitos de introdução de drogas em São Vicente.

A operação foi desencadeada pela Polícia Judiciária em cumprimento de um Mandado Judicial referente à investigação de uma rede criminosa cujo núcleo se centrava na localidade de Campim.

A “Operação Epicentro”, levou, na altura, ao cerco total da zona de Campim, contando com dezenas de inspectores da Polícia Judiciária, agentes da Polícia Nacional e militares das Forças Armadas, e resultou na apreensão de cocaína, haxixe, cannabis, viaturas, motociclos, electrodomésticos, produtos eléctricos, ferramentas, relógios, dinheiro, entre outros objectos.

Durante as buscas realizadas nas zonas de Campim, Chã de Tiliza e na encosta da localidade de João D’ Ebra, foram apreendidos um milhão e quinhentos mil escudos, além de notas e moedas estrangeiras, incluindo Euros, Dólares e Francos CFA.

Também foram confiscados quatro motociclos, quatro viaturas, várias televisões e electrodomésticos, panelas grandes, uma pistola de salva alterada para disparos reais, munições, 18 garrafas de bebidas alcoólicas, perfumes, relógios de luxo e cerca de 124,03 gramas de drogas, sendo 71,11 gramas de cocaína, 0,20 gramas de haxixe e 52,72 gramas de canábis.

A 22 de Julho o caso viria a conhecer novos desenvolvimentos depois de a PJ ter anunciado a apreensão de três viaturas apreendidas em diferentes áreas da ilha de Monte Cara, dois são Táxis.

5º detido

Mais recentemente, a 13 de Agosto, o Tribunal da Comarca de São Vicente mandou para a Cadeia da Ribeirinha um homem de 27 anos, somando-se agora cinco os indivíduos que se encontram em prisão preventiva em resultado da “Operação Epicentro”.

Tratou-se, de acordo com a Polícia Judiciária (PJ), de mais uma diligência do seu Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, que conduz as investigações deste caso desencadeado no mês de Junho, na ilha de São Vicente.

Nesse fim-de-semana foi executado mais um mandado de detenção fora de flagrante delito, enquadrado nas investigações em curso, que resultou na detenção do homem de 27 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, residente no Mindelo.

Ele faz parte de um grupo de cinco pessoas, das quais uma mulher, já em prisão preventiva, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais.

De acordo com a PJ, esses alegados crimes eram praticados em diversas artérias da ilha e São Vicente por uma rede criminosa, cujo núcleo se centrava na localidade de Campim e com “forte actuação” nas zonas de Chã de Tiliza e João d’Ebra.

Suspeitos de tráfico de droga em prisão preventiva

Também em Mindelo, mas numa outra investigação, a Polícia Judiciária anunciou que deteve três homens suspeitos de tráfico de droga.

Segundo o comunicado da PJ, os suspeitos, idades entre os 33 e os 44 anos, foram detidos em flagrante delito, na passada sexta-feira, 23, no cumprimento de um mandado de busca domiciliária, na localidade em Monte Sossego. Na operação foram apreendidas 30 pedras de cocaína, duas armas brancas, três telemóveis e dinheiro, anunciou a polícia, sem especificar as quantidades.

Após primeiro interrogatório judicial dois dos detidos ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva sendo que o terceiro fica sujeito a apresentações periódicas às autoridades e proibido de frequentar os locais onde foram realizadas as buscas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1187 de 28 de Agosto de 2024.