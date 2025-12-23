Triplo homicídio em São Vicente

Três pessoas da mesma família, de nacionalidade alemã, foram encontradas mortas ao final da tarde desta segunda-feira, 23 de Dezembro, no interior de uma residência situada na zona de Chã de Alecrim, na ilha de São Vicente. As autoridades admitem tratar-se de um alegado caso de triplo homicídio, ocorrido na madrugada do mesmo dia, sendo o principal suspeito um familiar direto das vítimas, que terá abandonado Cabo Verde antes da descoberta dos corpos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), informa que os corpos foram localizados na sequência de um alerta às autoridades. As vítimas apresentavam indícios de morte provocada por arma branca.

De acordo com os divulgados pela PJ, as vítimas são um homem de 60 anos e duas mulheres, com 45 e 20 anos, identificadas como a esposa e a enteada do referido cidadão. A família teria entrado recentemente no país, no decurso do mês de Dezembro, para passar férias na ilha de São Vicente, sendo composta por quatro pessoas: o homem, o seu filho, a esposa e a enteada.

A investigação aponta como principal suspeito o filho do homem de 60 anos, que se encontrava em Cabo Verde juntamente com as vítimas. Segundo a PJ, o indivíduo apresenta histórico de perturbações psicológicas e terá saído do país ainda no próprio dia, antes de os corpos serem encontrados e de o crime ser comunicado às autoridades.

A Polícia Judiciária confirma que o suspeito já se encontra identificado e que decorrem diligências investigativas com vista ao cabal esclarecimento dos factos, incluindo os contornos do crime e a localização do alegado autor. As autoridades apelam à tranquilidade da população, sublinhando que o caso está sob investigação e que estão a ser desencadeados os mecanismos necessários para o seguimento do processo.