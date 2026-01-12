Prisão preventiva para mais um suspeito de homicídio de jovem de 16 anos na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para mais um suspeito detido pela Polícia Judiciária (PJ), pelo homicídio de um jovem de 16 anos, conhecido por Chris, vítima de um tiroteio ocorrido na noite de 26 de março, ano passado, na zona de Brasil, Achada Santo António.

A detenção do suspeito, de 18 anos, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Graça, Praia, residente na zona da Várzea, foi efectuada fora de flagrante delito, conforme comunicado emitido, hoje, pela PJ.

O mesmo encontrava-se detido na Cadeia Civil de São Martinho por indícios de participação recentemente noutro crime ocorrido no município de Santa Catarina de Santiago, tendo sido novamente detido pela PJ no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público, no seguimento das diligências investigativas em curso do referido caso de homicídio.

De acordo com a PJ, com esta última detenção, sobe para oito o número total de suspeitos detidos por esta polícia no âmbito das investigações relacionadas com este homicídio.

Desses, seis foram detidos mediante mandados de detenção fora de flagrante delito e dois na sequência de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público, tendo sido detidos em flagrante delito.

