​PJ detém mais um suspeito do homicídio de Wilson Tavares

A Polícia Judiciária (PJ), através da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) e da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), informa que, no sábado, 10 de Janeiro de 2026, realizou mais uma operação no âmbito das investigações relacionadas com o homicídio de Wilson Tavares, conhecido como Zidane. O crime ocorreu na madrugada de 30 de Novembro de 2025, no bairro de Achada de Santo António, na cidade da Praia.

Durante a operação, segundo um comunicado da PJ, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliária, emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, e promovidos pelo Ministério Público. Um dos mandados foi dirigido à residência de um dos suspeitos, que já se encontra detido e em prisão preventiva, juntamente com outros cinco indivíduos, que também foram identificados na sequência da operação.

Na residência do detido, a PJ apreendeu uma arma de guerra que estava na posse do irmão do suspeito principal. O irmão, de 24 anos, natural de Nossa Senhora da Graça, concelho da Praia, e residente em Achada de Santo António, foi detido em flagrante delito. Ele é agora acusado de posse ilegal de arma de fogo.

Após o primeiro interrogatório judicial, o detido foi presente às autoridades competentes, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decretado a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

Com esta última detenção, sobe para três o número total de suspeitos detidos pela PJ no âmbito deste homicídio. Os outros dois detidos, de 22 e 18 anos, ambos naturais e residentes na cidade da Praia, já haviam sido detidos no dia 3 de Dezembro de 2025, em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público.

Os detidos continuam "fortemente indicados" pela prática do crime de homicídio agravado, cometido com recurso a arma de fogo. A investigação segue em curso.