PJ esclarece caso do homicídio de domingo em Achada Santo António

Conforme comunicado da Polícia Judiciária (PJ), circulam nas diferentes plataformas da internet e em alguns órgãos de comunicação social muitas informações falsas sobre o ocorrido, gerando pânico e reações na população.
A instituição garantiu que está a trabalhar, em colaboração com a Polícia Nacional, de forma determinada no caso, e que o autor ou os autores materiais deste homicídio serão identificados e responsabilizados.
Informou ainda que colaborou na realização do exame de hábito externo e da autópsia da vítima, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, efectivada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF).
A PJ apelou à população para não divulgar informações não confirmadas e para colaborarem com a comunicação oficial das autoridades.
Foto: Depositphotos