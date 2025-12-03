PJ esclarece caso do homicídio de domingo em Achada Santo António

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, hoje, que a morte do jovem, na madrugada de domingo, em Achada Santo António, ocorreu com recurso a uma arma de fogo. A PJ desmentiu, no entanto, que os disparos tenham sido múltiplos, assim como a informação de que o homicídio teria ocorrido na presença da mulher e dos filhos.

Conforme comunicado da Polícia Judiciária (PJ), circulam nas diferentes plataformas da internet e em alguns órgãos de comunicação social muitas informações falsas sobre o ocorrido, gerando pânico e reações na população.

A instituição garantiu que está a trabalhar, em colaboração com a Polícia Nacional, de forma determinada no caso, e que o autor ou os autores materiais deste homicídio serão identificados e responsabilizados.

Informou ainda que colaborou na realização do exame de hábito externo e da autópsia da vítima, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, efectivada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF).

A PJ apelou à população para não divulgar informações não confirmadas e para colaborarem com a comunicação oficial das autoridades.

Foto: Depositphotos