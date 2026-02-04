​Prisão preventiva para suspeito de homicídio de jovem de 16 anos em Achada Santo António

Segundo um comunicado da PJ, a Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) e a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), identificou o suspeito do homicídio ocorrido na via pública, na zona de Meio de Achada Santo António, conhecida como rua “Yaya”.
O crime aconteceu na noite de 31 de Dezembro de 2025, durante um confronto entre indivíduos, que envolveu disparos de arma de fogo. Da ocorrência resultou ferido com gravidade o jovem “Raí”, natural da freguesia de Nossa Senhora da Graça e residente em Achada Santo António.
A vítima foi transportada para o Hospital Universitário Agostinho Neto, onde acabou por falecer horas depois, em consequência da gravidade dos ferimentos.
De acordo com a PJ, os elementos recolhidos no decurso da investigação científica indicam que o disparo que atingiu o jovem terá sido efectuado pelo suspeito agora identificado.
Na sequência dos factos, o processo foi remetido ao Ministério Público, que solicitou a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, que foi cumprido pela Polícia Nacional na sexta-feira, 20 de Fevereiro.
O suspeito foi presente às autoridades judiciárias no dia seguinte, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado, após o primeiro interrogatório judicial, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. O arguido deverá aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.
A PJ sublinha ainda que as investigações prosseguem.
