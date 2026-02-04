​Prisão preventiva para suspeito de homicídio de jovem de 16 anos em Achada Santo António

A Polícia Judiciária (PJ) informou que foi identificado e encontra-se em prisão preventiva o presumível autor do homicídio do jovem Willian Tavares, conhecido por “Raí” de 16 anos, ocorrido na noite de 31 de Dezembro de 2025, no bairro de Achada Santo António, cidade da Praia.

Segundo um comunicado da PJ, a Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) e a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), identificou o suspeito do homicídio ocorrido na via pública, na zona de Meio de Achada Santo António, conhecida como rua “Yaya”.

O crime aconteceu na noite de 31 de Dezembro de 2025, durante um confronto entre indivíduos, que envolveu disparos de arma de fogo. Da ocorrência resultou ferido com gravidade o jovem “Raí”, natural da freguesia de Nossa Senhora da Graça e residente em Achada Santo António.

A vítima foi transportada para o Hospital Universitário Agostinho Neto, onde acabou por falecer horas depois, em consequência da gravidade dos ferimentos.

De acordo com a PJ, os elementos recolhidos no decurso da investigação científica indicam que o disparo que atingiu o jovem terá sido efectuado pelo suspeito agora identificado.

Na sequência dos factos, o processo foi remetido ao Ministério Público, que solicitou a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, que foi cumprido pela Polícia Nacional na sexta-feira, 20 de Fevereiro.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias no dia seguinte, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado, após o primeiro interrogatório judicial, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. O arguido deverá aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.

A PJ sublinha ainda que as investigações prosseguem.

Foto: depositphotos