​Prisão preventiva para homem indiciado pela prática de crimes de roubo em ourivesaria no Centro Comercial Visão, Sucupira

A Polícia Judiciária (PJ), através da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP), informa que, com o apoio da Polícia Nacional (PN), foi detido, fora de flagrante delito, na quinta-feira, 16, um indivíduo do sexo masculino, indiciado pela prática de dois crimes: um de furto qualificado e outro de roubo, ocorridos na Cidade da Praia.

Numa nota enviada, a PJ informa que o suspeito, de 28 anos, é natural do município da Praia e residente nas localidades de Várzea e Achada Grande Frente.

O suspeito é apontado como autor dos crimes ocorridos no sábado, 11 de Abril, por volta das 11h00, num assalto a uma ourivesaria situada na zona de Fazenda, no Centro Comercial Visão, em Sucupira, onde terá furtado uma grande quantidade de ouro e prata. As diligências investigativas indicam ainda que, na mesma ocasião, à saída do local, o detido fez mais uma vítima, assaltando uma senhora e ameaçando-a, ficando assim indiciado pela prática dos crimes acima mencionados.

A PJ afirma ainda que o indivíduo foi detido no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante, emitido pelo Ministério Público da Comarca da Praia, sendo reincidente, tendo já cumprido cinco anos de prisão por crimes da mesma natureza e tendo saído em liberdade há poucos meses.

Conforme a mesma fonte, trata-se do indivíduo cujo vídeo do momento do assalto tem circulado nas redes sociais desde a data dos factos.

A PJ informa que tanto esta polícia de investigação como a Polícia Nacional já recuperaram alguns dos itens furtados, encontrando-se ainda em diligências no sentido de recuperar os restantes.

“Apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decretou, na tarde de sexta-feira, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito a esta medida. A SICP continua a trabalhar arduamente no combate a estes crimes e na segurança que a ilha de Santiago merece e espera”, refere a nota.